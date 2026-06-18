◇セ・リーグ巨人・竹丸―中日・金丸（東京ドーム）ヤクルト・吉村―広島・ターノック（神宮）DeNA・石田裕―阪神・村上（横浜）◇パ・リーグ日本ハム・伊藤―ソフトバンク・大津（エスコンフィールド北海道）ロッテ・ジャクソン―楽天・荘司（ZOZOマリンスタジアム）オリックス・エスピノーザ―西武・高橋光（京セラドーム大阪）