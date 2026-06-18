タレントのはるな愛（53）が17日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。「芸能人でめっちゃ好きな人できた」と告白する場面があった。この日はプライベートでも仲が良いタレントの鈴木奈々とともに出演。鈴木が離婚から5年経過し、「最近、本当に人好きになれない」ともらす中、はるなは「芸能人とかない？」と振りつつ「ちょっと待って。私、芸能人でめっちゃ好きな人できた」と突然、告白し