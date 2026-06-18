6月19日（金）の『徹子の部屋』に、早見優が登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！デビュー44年、もうすぐ還暦という人生の大きな節目を迎える早見。16歳のときに発売した『夏色のナンシー』は、今なお多くの人に愛され続けている。還暦を前にますますアクティブになり、今年1月には初となる雪山登山に挑戦。一面の銀世界に感動したという登山の魅力を語る。2人の娘たちは社会人になり、現在はアメリカで暮らしてい