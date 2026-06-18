6月18日、B1群馬クレインサンダーズに所属する中村拓人が、自身のInstagramを更新し、結婚していたことを発表した。 中村は和装での2ショット写真とともに、「いつも変わらぬご声援ありがとうございます。ご存知の方もおられるかと思いますが、結婚いたしました」と報告。「実は入籍自体は少し前に済ませておりましたが、このたび和装で写真を撮る機会があったので、このタイミングでご報告させていただきます」と、