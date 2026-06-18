6月18日、茨城ロボッツは、平尾充庸との2026－27シーズンにおける短期の選手契約継続に合意したことを発表した。また、同選手が同シーズンをもって現役を引退することも併せて公表されている。 徳島県出身で現在37歳の平尾は、178センチ74キロのポイントガード。天理大学を経て2012年にパナソニックトライアンズでキャリアをスタートさせ、東芝ブレイブサンダース神奈川（現：川崎ブ