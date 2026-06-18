Dynabookは、「Copilot+ PC」に準拠した法人向けノートPCとして、「インテル® Core™ Ultra プロセッサー（シリーズ3）」を搭載した新商品を発表した。従来モデル「dynabook RJ73」の後継機種にあたる13.3型プレミアムモバイルノートPC『dynabook G83R/PA』、14.0型プレミアムモバイルノートPC『dynabook X74/PA』の2機種を商品化し、「Copilot+ PC」に準拠したモデルのラインアップ