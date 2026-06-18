OPPOは、オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン『OPPO Enco Clip2 Open Earbuds』を、一部の販売チャネルにて6月25日より順次販売開始することを発表した。 【画像あり】スレートグレーの落ち着いた色合いに滑らかな曲線なデザイン 本製品は、耳をふさがないイヤーカフ型デザインを採用したオープンイヤー型ワイヤレスイヤホン。片耳約5.2gの軽量設計に加え、形状記憶ニッケルチタ