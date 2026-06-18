信州ブレイブウォリアーズは6月18日、河田チリジと2026－27シーズンにおける選⼿契約が合意したことを発表した。翌シーズンまでの2年契約の合意に至ったという。 10日に37歳の誕生日を迎えた帰化選手の河田は、208センチ122キロのセンター。日本では仙台89ERS、バンビシャス奈良、熊本ヴォルターズ、福島ファイヤーボンズ、広島ドラゴンフライズ、新潟アルビレックスBB、