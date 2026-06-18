『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』から誕生したグローバルボーイズグループ KO1KEYZ（コイキーズ）が、10月7日に日韓同時デビューする。 （関連：『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』、誰も安心できない大波乱の展開に運命のファイナル目前、練習生たちの軌跡を振り返る） KO1KEYZは、日本最大級のサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』から誕生した12人組のグローバ