ウエニ貿易は、スイスの腕時計ブランド「Tendence（テンデンス）」より、1971年放送開始の『仮面ライダー』55周年を記念したコラボレーション腕時計を、7月17日に発売することを発表した。予約は6月18日より開始する。 【画像あり】タイフーン中央の風車ダイナモをイメージしたデザイン（商品外観など） 本モデルは、仮面ライダー1号の変身ベルト“タイフーン”を腕時計で再現したコラ