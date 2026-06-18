（ロンドン中央社）英国の大学評価機関クアクアレリ・シモンズ（QS）が18日までに発表した2027年版の世界大学ランキングで、トップ200に台湾の大学が4校選ばれた。最高位は台湾大（台北市）で54位。トップ200に入った大学数と台湾大の順位は、いずれも過去最高となった。ランキングは106カ国・地域の約1500校を対象とし「研究と発見」「就職力」「学習環境」「国際的関与」「持続可能性」の5分野で評価した。トップ200に入ったのは