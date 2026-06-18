現地６月17日、北中米Ｗ杯のグループＫ第１節で、ポルトガル代表はDRコンゴ代表と対戦。開始６分にジョアン・ネベスのゴールで先制したものの、45＋５分にヨアンヌ・ウィサのヘッド弾で失点。その後は勝ち越しゴールを奪えず、１−１で引き分けた。このゲームに先発したクリスティアーノ・ロナウドはフル出場。68分にはフランシスコ・コンセイソンの折り返しから惜しいダイレクトシュートを放つなど、いくつかシュートチャンス