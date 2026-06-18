北中米ワールドカップで強豪オランダから勝点１をもぎ取ったとはいえ、日本は勝利したわけではない。劇的な展開で追いつき、勝ちに等しいドローだったのは間違いないが、手にしたのはあくまで勝点１だ。だからこそ、続くチュニジア戦（６月20日）は極めて重要な一戦となる。勝利が絶対条件とも言えるなか、日本代表はどのようなメンバー構成で臨むのか。オランダ戦からチュニジア戦までは“中５日”。コンディション面を考え