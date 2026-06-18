【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日向坂46の大野愛実が『CanCam』8月号通常版（6月23日発売）の表紙を飾ることが発表された。 ■特集テーマは「大野愛実の色×色、自由研究～！」 3月に『CanCam』専属モデルへ就任したばかりの大野愛実が、8月号通常版の表紙に降臨。誌面に登場するたび大きな反響を呼んできた人気と存在感が、異例の早さでの初表紙を引き寄せた。 記念すべき初表紙を彩るのは、夏の光