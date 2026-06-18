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■投資部門別売買代金差額 (6月8日～12日) 東証・名証２市場の内国普通株式市場の合計［総合証券ベース（全51社）］ ※単位：億円（億円未満切り捨て）▲は売り越し 海外投資家信託銀行個人合計 [現金信用 ]日経平均 ( 前週比 ) 6月 ――― 第2週 ▲5,074▲57 ▲5,010 [ ▲1,642 ▲3,367 ]66,020円 ( -568 円) 第1週 ▲