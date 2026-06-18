18日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日清算値比1190円高の7万1240円で取引を終えた。出来高は3万9488枚だった。この日の日経平均株価の現物終値7万1053.49円に対しては186.51円高。 株探ニュース