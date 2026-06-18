18日15時45分、TOPIX先物期近2026年9月限は前日清算値比53.5ポイント高の4076ポイントで取引を終えた。出来高は5万2415枚だった。この日のTOPIXの現物終値4068.18ポイントに対しては7.82ポイント高。 株探ニュース