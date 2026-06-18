18日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2026年9月限は前日清算値比7ポイント安の695ポイントで取引を終えた。出来高は3164枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値715.81ポイントに対しては20.81ポイント安。 株探ニュース