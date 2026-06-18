卓球の国際大会「WTTコンテンダーリュブリャナ」は18日から21日にかけて、スロベニア・リュブリャナで本戦が行われる。日本からも多くの選手がエントリーしており、その活躍に期待が高まっている。今回、女子ダブルスで第1シードとして出場するのが張本美和（木下グループ）と早田ひな（日本生命）。日本女子屈指の実力者によるタッグ結成に注目が集まっている。 ■パリ五輪では中国相手に好連携 張本