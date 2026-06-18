札幌管区気象台は、十勝岳の噴火警戒レベルをこれまでの１から「火口周辺規制」の２に引き上げました。十勝岳では２０２６年３月から６月にかけて、地殻変動や火山ガスの放出量が増加するなど、火山活動が高まっていました。札幌管区気象台は、今後ごく小規模な噴火が起こる可能性があるとして、噴火警戒レベルを「１」から火口周辺への立ち入りなどを規制する「２」に引き上げました。 （札幌管区気象台高橋裕二火山対策調