中国で複数ブランドの乳幼児用紙おむつから有害物質が検出されたと報じられ、物議を醸している。中国メディアの経済参考報によると、一部ブランドの紙おむつを使用した乳幼児におむつかぶれが繰り返し発生したり、皮膚がただれたりする症状が現れ、使用を中止すると症状が明らかに改善するとの声が複数の消費者から上がった。経済参考報が専門検査機関に検査を依頼したところ、米国ブランドの「ハギーズ（Huggies）」や中国ブラン