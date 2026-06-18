7人組アイドルグループ・Peel the Appleでリーダーを務める浅原凜が、ピーチ・ジョンの夏の新作ランジェリーを紹介するコンテンツ「LOVE IDOLS」に登場した。【写真】ランジェリー姿で美ボディを披露するPeel the Apple 浅原凜■ブラセット ブロッサムリボンレース価格：2190円（本多価格 1991円）サイズ：B〜Eカップ / UB65, 70, 75カラー：アイボリー、ネイビー、ホワイトブルー（全3色）おそろいのショーツとセットでプチプラ