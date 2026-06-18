ガールグループ・LE SSERAFIMのKIM CHAEWON（チェウォン）が、首の治療から回復し、来週から復帰することが18日、伝えられた。【写真】かわいすぎる…！チェウォンの愛犬シロ所属事務所「SOURCE MUSIC」は5月19日に「Weverse」を通じ「KIM CHAEWONは、最近首の痛みにより病院で治療を受けたところ、医師から一定期間安静を保ちながら回復の経過を見守る必要があるとの診断を受けました」と報告。「当社は、アーティストの健康