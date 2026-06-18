ギンビスのロングセラービスケット「たべっ子どうぶつ」の世界観が楽しめる体験型屋内イベントとして、累計32万人を動員した『たべっ子どうぶつLAND』が、新たな進化を遂げ、今夏の開催が決定した。【写真】隠れている星を探そう！「たべっ子どうぶつ 星のかくれんぼ」などエリア紹介2023年の初開催以来、記念すべき5度目の開催となる今回は、『たべっ子どうぶつ MIRAI LAB. 〜星降るキラリウム〜』と銘打ち、7月10日から9月27