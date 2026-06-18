3月に『CanCam』専属モデルへ就任したばかりの日向坂46・大野愛実が、8月号通常版（23日発売）にて異例の早さで初表紙を飾ることが決定した。【写真】圧倒的オーラ！透明感あふれるみずみずしい大野愛実記念すべき初表紙を彩るのは、夏の光をまとったような素肌感にあふれるナチュラルな表情。あどけなさと透明感をあわせ持つ、19歳ならではのみずみずしい愛らしさを見せ「いつもより眉毛の色が薄かったり、下まつ毛にもマスカ