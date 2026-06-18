新築・中古ともに値上がりが続くマンション価格。先月の東京23区の新築の平均価格は1億6000万円を超え、過去2番目に高くなりました。不動産経済研究所によりますと、5月に東京23区で販売された新築マンションの平均価格は1億6286万円となりました。これは港区の三田エリアなど都心部で高額物件の供給が多かった2023年3月に次ぐ、過去2番目の高値です。1都3県の平均価格も1億660万円で、2か月ぶりに1億円の大台を超えました。資材や