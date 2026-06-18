サッカー日本代表は１７日（日本時間１８日）、２０日のチュニジア戦に向けて練習を行った。休養日明けのこの日、主力選手が全体練習に参加できないなど厳しい状況が続くチームの中で、森保監督のある振る舞いが見学に訪れた人たちを喜ばせた。それが「神対応」と称賛されないのは……。（デジタル編集部古和康行）サッカー日本代表は１７日、全体練習を再開した。前日のオフを経て、「さあ張り切って……」となるはずだった