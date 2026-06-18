格闘家・朝倉未来（33）が18日までに自身のスレッズを更新し、あの人気ユーチューバーとの“絶縁”を宣言した。朝倉は「ぷろたんとは二度とコラボしません今までありがとう」と投稿。朝倉は今年3月にアップしたYouTube動画で“嫌いなユーチューバー”の話題になると「ぷろたんはマジで嫌い。そういうの一人はいますよね」とぶっちゃけていた。ぷろたんは格闘家・皇治の自宅を訪問する企画をアップ。皇治が朝倉の容姿をい