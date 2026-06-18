◇MLB ドジャース5-4レイズ(日本時間18日、ドジャー・スタジアム)大谷翔平選手が6回4失点の投球で今季7勝目。試合後、バッテリーを組んだキャッチャーのダルトン・ラッシング選手が大谷選手のピッチングについて語りました。この日、シーズン12度目の先発マウンドに上がった大谷選手。初回を三者凡退に抑える上々の立ち上がりを見せると、4回までレイズ打線を無失点に抑える快投を披露します。しかし2点リードで迎えた5回、先頭に