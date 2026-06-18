ロンドンの劇場で開催されたコンサートに参加したジェレミー・クラークソン氏＝5月19日/John Phillips/Getty Images（CNN）英人気自動車番組「トップ・ギア」の元司会者、ジェレミー・クラークソン氏（66）がこのほど、「進行の早い」がんと診断されたことを明らかにした。イングランドで農場経営に取り組むクラークソン氏の姿を追ったシリーズ番組「クラークソンズ ファーム」のエピソードで診断を公表した。この番組はアマゾンプ