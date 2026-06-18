特定分野で突出した才能のあるいわゆる、「ギフテッド」と呼ばれる児童生徒について、文部科学省は小中学生の段階で同じクラスにいながらも別の課題を出すほか、大学などでの学習を特例的に認める案を、次期学習指導要領について議論している中央教育審議会の部会に示しました。文科省によりますと、ギフテッドの児童生徒は、特定の分野で突出した才能を持つ半面、通常の学習を退屈に感じたり、同級生と関係を築けなかったりする場