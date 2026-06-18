DAZNの日本法人の笹本裕CEO＝5月、東京都内サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会を中継している映像配信サービス「DAZN（ダゾーン）」が18日、国内外のサッカーを視聴できるプラン「DAZNSoccer」の新規契約停止を発表した。料金表示が誤解を招くとして批判されていた。同プランの申し込み画面では月額2600円を最初の3カ月に限り「980円」に割引すると強調されていたが、年間契約のため途中解約でも1年分の計2万63