記者会見する原告の男性（中央）と代理人弁護士＝18日午前、大阪市北区2月の大阪府知事・市長のダブル選は、日本維新の会の看板政策「大阪都構想」への挑戦という党派的な目的で職権乱用に当たるとして、府と市が吉村洋文知事と横山英幸市長に選挙費用など計約32億円を賠償請求するよう求める住民訴訟を市民の男性が大阪地裁に起こしたことが18日、分かった。男性は同日記者会見し「2回否決された都構想を問う、不必要で不当な選