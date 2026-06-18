オランダを公式訪問中の天皇皇后両陛下は、オランダ国王夫妻主催の晩さん会後の歓談の場で、第二次世界大戦の戦争被害者や遺族らの団体のオランダ人2人と懇談されました。天皇皇后両陛下は現地時間の17日夜、オランダ国王夫妻主催の晩さん会に臨まれました。晩さん会には、第二次世界大戦の歴史や記憶の継承などを行う戦争被害者や遺族らの団体からオランダ人男性2人も招かれ、陛下のおことばを会場で聞いていました。第二次世界大