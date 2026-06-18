滋賀県大津市の京阪びわ湖浜大津駅前で毎月第３日曜に開かれる「浜大津こだわり朝市」の看板店の一つ、近江八幡市・沖島の「沖島漁師の会」が、２１日を最後に朝市での出店を終えることになった。漁師夫婦３組６人が作る新鮮な湖魚料理で知られたが、高齢化で決断した。メンバーは「長年来てくださった方たちには感謝しかない」と名残を惜しむ。（生田ちひろ、武井彩留）赤い大漁旗と、「沖島漁師の会」と書かれた横断幕を掲げ