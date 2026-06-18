25年セントウルSなど重賞2勝を挙げたカンチェンジュンガ（牡6＝庄野、父ビッグアーサー）が18日、右前浅屈腱炎のため引退することが分かった。庄野師は「よく頑張った。重賞も2つ勝ったし厩舎に勢いをつけてくれた。派手な顔で、うまくはまったときの印象も強烈だった。開業当初からお世話になっている馬主さんで重賞も勝ててうれしかったね」とコメントした。通算24戦6勝。先月2日の京王杯スプリングC12着がラストランにな