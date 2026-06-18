梅雨の中休みで蒸し暑い日が続くと、キッチンに立つのもおっくうになりますよね。そんな日に頼りになるのが、火を使わずにつくれる副菜。旬のキュウリを梅干しとパパッとあえるだけで、さっぱりおいしい一品が完成。今回は、共働き料理家のぐっち夫婦に、キュウリの副菜レシピを教えてもらいました。夏の食卓にぴったり！あえるだけで簡単な副菜レシピ今回は、キュウリをたたいて梅とカツオ節であえるだけの、シンプルな副菜を紹介