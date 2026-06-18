【GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok】 発売日： 7月9日 対応機種： Nintendo Switch 2、PlayStation 5、PlayStation 4、Steam 価格： パッケージ版 6,930円 ダウンロード版 Standard Edition 6,930円 ダウンロード版 Special Edition 9,900円 アップグレードキット（Standard Edition） 3,960円