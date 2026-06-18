肉・野菜・ご飯を一度に味わえるビビンバは、忙しい日にもぴったり。ただ、具材を何種類もつくるのは手間ですよね。そこで、フライパンひとつでつくれて、香ばしいおこげも楽しめる「フライパンビビンバ」のレシピをご紹介。インスタグラムで人気の料理家・今日のおうちごはん！さん（フォロワー20.6万人）が教えてくれました。※ この記事は『フライパンで15分 今日のおうちごはん！』（扶桑社刊）に掲載された内容を抜粋・再編集