6回のマウンドを降りた直後に代打で登場【MLB】ドジャース 5ー4 レイズ（日本時間18日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地でのレイズ戦に先発登板し、6回4失点の粘投で今季7勝目を挙げた。その裏の攻撃、ドジャースは指名打者を解除し、大谷が代打として打席に立つ異例の事態に。この珍しい光景に対し、地元放送局の実況席も大興奮で伝えている。6回を3人で抑えたその裏、フリーマンの2ラ