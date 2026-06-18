《オランダ王室のトイプードルが凛々しいw》そんな声も上がったのは、6月15日にオランダ王室が公開した1枚の写真。天皇皇后両陛下とオランダ国王夫妻の隣で、ちょこんと映り込んでいたのは可愛らしいトイプードルだった。「オランダ王室の愛犬・マンボです。オランダでは“もっとも人気のあるトイプードル”とも呼ばれているそうです。オランダ王室による写真撮影会には、たびたび参加しており、その愛らしい様子に、国王一家はい