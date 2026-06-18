今回紹介するのは、Threadsに投稿された猫ちゃんのくつろぎタイム。ふとベッドのほうを見てみると、そこにはあまりにも堂々とした姿で横たわる猫ちゃんが。しかもその場所とポーズが、なんとも絶妙だったようです。いったい何があったのか…。 投稿はThreadsにて、8.3万回以上表示され、1.1万件を超えるいいねが寄せられるなど、多くの猫好きたちの注目を集めました。 【動画：『絶対わざとだと思う』→ベッドの上を