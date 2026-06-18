洗面所で予想外の行動を取っていたという猫さん。動画を見た視聴者の方々から、驚きと爆笑の声が止まりません。 猫さんのまさかの行動は84万回を超えて再生され、「やはり飼い主さんのにおいがついてるから、愛着わいてるのかな？w」「うそやん！！ってなりますねw」「かわいいけど、やめて欲しいやつ笑」「幸せw」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『洗面所』を覗いたら、衝撃の瞬間を目撃……猫が