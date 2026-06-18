1.黒猫 黒猫は多くの作品で「特別な存在」として描かれてきました。猫キャラクターの中でも特に人気が高く、ミステリアスさや賢さを表現するモチーフとして使われることが多いようです。 ジジ（魔女の宅急便） 黒猫のキャラクターで有名なのは「魔女の宅急便」に登場するジジ。モデルになった猫種として明言されていませんが、黒猫であるとすれば日本で昔から見られる雑種です。ただし、宮崎駿