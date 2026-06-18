電動キックボードによる死亡事故がついに起きてしまった。2026年6月17日放送の「旬感LIVE とれたてっ！」（フジテレビ系）は新しい移動手段として急激に拡大する電動キックボードの問題点を取り上げた。急成長、2万5000台以上で、全国1万7500カ所以上に拠点番組は、6月2日に発生した軽トラックと電動キックボードによる死亡事故を振り返る。電動キックボード「LUUP」は2021年のサービス開始以来急成長、車両数は2万5000台以上で、