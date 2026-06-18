イラク相手に2得点挙げたハーランドサッカー北中米ワールドカップ（W杯）はグループリーグが行われている。16日（日本時間17日）のI組ではノルウェーがイラクに4-1で快勝。注目のストライカー、アーリング・ハーランドは前半で2点を挙げる衝撃のW杯デビューを果たした。試合を中継したスポーツチャンネル「DAZN」が公開した衝撃映像が話題を呼んでいる。ハーランドは前半29分に先制ゴールを決めると、同点に追いつかれた直後の