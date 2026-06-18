米ロサンゼルス在住の女優・中村由真が16日、自身のインスタグラムで娘と食事に出かけたことを明かした。 【写真】うっすらこんがり肌のロス暮らしオシャレな娘2人とディナー 中村は「娘たち夏休み始まりました。今日は久しぶりに女3人でのディナー。」と“女子会”開催を報告した。オシャレな屋根付きのテラスで片ひじをついて、ほほ笑むショットを投稿。テーブルの上にはドリンクが3つ置かれている