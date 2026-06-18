竹屋敷のナツツバキ(さぬき市多和) 四国霊場第88番札所の大窪寺に向かう途中にあるさぬき市の温泉旅館、竹屋敷でナツツバキが見頃を迎えています。 1994年の開業前に庭園を造成した際、約40株を植えたのが始まりで、毎年この時季に訪れた人を楽しませています。 （記者リポート）「たくさんのつぼみにまじって可憐な白い花を咲かせているナツツバキですが、1日で散ってしまいます。地面に落ちた花からはかなさが