アルゼンチンの1位は変わらず北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月17日、グループステージ第1節の全試合が終了した。リアルタイムで更新されるFIFAランキングで、日本は開幕前から一つ順位を上げた17位をキープしている。この日、グループKとグループLの2試合ずつが開催され、グループステージ第1節の24試合が終了した。各グループでの力関係が少しずつ明らかになってくるなかで、FIFAランキングもリアルタイム更新されて