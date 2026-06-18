Jリーグがリリースで発表Jリーグは6月18日、2026特別シーズンにおけるU-21選手の出場奨励助成金について、支給対象となる6クラブを発表した。対象となるクラブには、それぞれ150万円の奨励金が支払われる。この助成金は、明治安田J2・J3百年構想リーグ（地域リーグラウンドとプレーオフラウンドが対象）において、満年齢21歳以下の日本人選手の出場時間が合計1,800分以上（90分×20試合）に達したクラブに対し支給される。また